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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В России испытывают новый беспилотный вертолёт, способный поднять 150 кг

В России испытывают новый беспилотный вертолёт, способный поднять 150 кг

Сегодня, 11:39
Представители пресс-службы государственной корпорации «Ростех» заявили о том, что в данный момент в Конструкторском бюро промышленной автоматики России специалисты занимаются проведением испытаний наземного типа нового беспилотного вертолёта. Машина способна поднимать в воздух до 150 кг полезного груза.

В России испытывают новый беспилотный вертолёт, способный поднять 150 кг

 

Холдинг под названием «Вертолёты России», ставший создателем беспилотного летательного аппарата, уже изготовил два таких вертолёта. По словам создателей данного аппарата, взлётная масса вертолёта не превышает пятисот килограммов. Также создатели вертолёта отметили, что предельная скорость воздушного судна составит 150 км/ч, а полезная нагрузка летательного аппарата достигает отметки в 150 килограммов. Заметим, что без дозаправки данный беспилотный вертолёт сможет продержаться в воздухе до четырёх часов. Грузовой автомобиль «КамАЗ» будет использоваться в качестве автономного наземного пункта, откуда будет управляться воздушное судно, а также для его перевозки.

В России испытывают новый беспилотный вертолёт, способный поднять 150 кг

 

Заметим, что уже через несколько месяцев на вооружение поступит современный танк Т-90М, который был разработан силами корпорации под названием «Уралвагонзавод». Эксперты заявили о том, что Т90-М является принципиально новой машиной. Создатели данного танка заметили, что машина была оснащена современной продвинутой системой управления огнём, которая работает с помощью усовершенствованного комплекса вооружения, которым снабжена башня танка. Также в значительной степени была улучшена динамическая защита танка, что позволило увеличить не только безопасность экипажа, но и повысить его ремонтоспособность.
Александр Вест
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