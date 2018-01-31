Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Samsung выпустит оборудование для майнинга биткоина

Samsung выпустит оборудование для майнинга биткоина

Сегодня, 12:21
Южнокорейская фирма Samsung создаст технику для выработки криптовалюты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Samsung выпустит оборудование для майнинга биткоина

 

Согласно имеющейся информации, инженеры Samsung заключили договор с компанией из Китая на производство оборудования для майнинга в минувшем году и к данному моменту закончили создание проекта. Первоначально производитель станет ориентироваться на китайский рынок, но в предстоящем времени намеревается осуществлять продажи как в Южной Корее, так и на территории Японии. Вскоре компания рассчитывает заняться выпуском GPU-майнеров, необходимых для выработки более мелких криптовалют.

Samsung обладает всеми нужными мощностями для создания полупроводников. С прошедшего года южнокорейцы является эксклюзивным поставщиков дисплеев OLED для новых смартфонов iPhone так как азиатская фирма оказалась единственным производителем, умеющим удовлетворить спрос Apple.
Никита Готский
Новости по теме
Samsung больше заработает на iPhone X, нежели на Galaxy S8
Samsung больше заработает на iPhone X, нежели на Galaxy S8

Фирма из Южной Кореи Samsung сможет больше заработать на реализации смартфонов iPhone X, чем на своих моделях Galaxy S8 и Galaxy S8+. Об этом сообщают

Apple закажет у Samsung 100 млн OLED-дисплеев
Apple закажет у Samsung 100 млн OLED-дисплеев

Компания Apple подписала трудовой договор сроком на три года с южнокорейской фирмой Samsung на изготовление OLED-панелей для iPhone. Азиатский бренд

«Samsung» станет основным поставщиком процессоров для новых «iPhone»
«Samsung» станет основным поставщиком процессоров для новых «iPhone»

Компания «Samsung» вскоре станет основным поставщиком процессоров для новых смартфонов «iPhone». Информацию об этом накануне распространили корейские СМИ,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости