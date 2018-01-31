Samsung выпустит оборудование для майнинга биткоина

Южнокорейская фирма Samsung создаст технику для выработки криптовалюты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Никита Готский

Согласно имеющейся информации, инженеры Samsung заключили договор с компанией из Китая на производство оборудования для майнинга в минувшем году и к данному моменту закончили создание проекта. Первоначально производитель станет ориентироваться на китайский рынок, но в предстоящем времени намеревается осуществлять продажи как в Южной Корее, так и на территории Японии. Вскоре компания рассчитывает заняться выпуском GPU-майнеров, необходимых для выработки более мелких криптовалют.Samsung обладает всеми нужными мощностями для создания полупроводников. С прошедшего года южнокорейцы является эксклюзивным поставщиков дисплеев OLED для новых смартфонов iPhone так как азиатская фирма оказалась единственным производителем, умеющим удовлетворить спрос Apple.