WhatsApp добавил поддержку системы Apple CarPlay

Последнее обновление мессенджера WhatsApp теперь сделали его доступным в автомобильной информационно-развлекательной системе CarPlay.

Новая версия приложения сделала базовый интервейс WhatsApp частью системы CarPlay. Теперь водитель автомобиля может подключиться к автомобильной системе и видеть, сколько у него не прочитанных сообщений в мессенджере. Также он может записывать и прослушивать голосовые сообщения и просить встроенного интеллектуального помощника Siri прочесть нужные уведомления, возле которых написан никнейм WhatsApp отправителя.К тому же получить доступ к приложению можно, зайдя в раздел сообщений и звонков на панели системы. Благодаря данной опции CarPlay пользователям iPhone будет намного удобнее совершать звонки и обмениваться сообщениями во время поездки.Единственный минус обновления — это то, что пользователь не сможет через интерфейс мессенджера в системе Apple CarPlay открывать диалоговые окна с другими пользователями.В общей сложности только с появлением iOS 10 добавление мессенджеров в систему CarPlay стало возможным.