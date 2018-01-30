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| | WhatsApp добавил поддержку системы Apple CarPlay

WhatsApp добавил поддержку системы Apple CarPlay

Вчера, 20:49
Последнее обновление мессенджера WhatsApp теперь сделали его доступным в автомобильной информационно-развлекательной системе CarPlay.

WhatsApp добавил поддержку системы Apple CarPlay

 

Новая версия приложения сделала базовый интервейс WhatsApp частью системы CarPlay. Теперь водитель автомобиля может подключиться к автомобильной системе и видеть, сколько у него не прочитанных сообщений в мессенджере. Также он может записывать и прослушивать голосовые сообщения и просить встроенного интеллектуального помощника Siri прочесть нужные уведомления, возле которых написан никнейм WhatsApp отправителя.

К тому же получить доступ к приложению можно, зайдя в раздел сообщений и звонков на панели системы. Благодаря данной опции CarPlay пользователям iPhone будет намного удобнее совершать звонки и обмениваться сообщениями во время поездки.

Единственный минус обновления — это то, что пользователь не сможет через интерфейс мессенджера в системе Apple CarPlay открывать диалоговые окна с другими пользователями.

В общей сложности только с появлением iOS 10 добавление мессенджеров в систему CarPlay стало возможным.
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