В Google Assistant добавлен русификатор для всех Android-смартфонах

Голосовой помощник Google Assistant, вот уже два года облегчающий поиск полезной информации для пользователей смартфонов по всему миру, был прежде недоступен для жителей России из-за отсутствия поддержки русского языка. В 2018 году на все Android-устройства с данным приложениям был добавлен русификатор.

Незаменимый во многих смартфонах по всему миру Google Assistant был продолжительное время недоступен пользователям Android-устройств в России из-за отсутствия поддержки приложением русского языка. В 2018 году компания Google ввела русификатор для голосового помощника.Кроме того, в пакете обновлений Google App 7.20, есть предпосылки для обновления способа обращения к голосовому помощнику. Теперь можно будет вместо «ОК, Google…» начинать со слова «Телефон…», после которого озвучивается голосовой запрос.Также в обновленном Google Assistant появится возможность использования двух языков одновременно. Данная функция значительно облегчит использование приложения, добавив ему новые потенциальные возможности.