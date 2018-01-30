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| | В Google Assistant добавлен русификатор для всех Android-смартфонах

В Google Assistant добавлен русификатор для всех Android-смартфонах

Вчера, 20:37
Голосовой помощник Google Assistant, вот уже два года облегчающий поиск полезной информации для пользователей смартфонов по всему миру, был прежде недоступен для жителей России из-за отсутствия поддержки русского языка. В 2018 году на все Android-устройства с данным приложениям был добавлен русификатор.

В Google Assistant добавлен русификатор для всех Android-смартфонах

 

Незаменимый во многих смартфонах по всему миру Google Assistant был продолжительное время недоступен пользователям Android-устройств в России из-за отсутствия поддержки приложением русского языка. В 2018 году компания Google ввела русификатор для голосового помощника.

Кроме того, в пакете обновлений Google App 7.20, есть предпосылки для обновления способа обращения к голосовому помощнику. Теперь можно будет вместо «ОК, Google…» начинать со слова «Телефон…», после которого озвучивается голосовой запрос.

Также в обновленном Google Assistant появится возможность использования двух языков одновременно. Данная функция значительно облегчит использование приложения, добавив ему новые потенциальные возможности.
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