Игра Wolfenstein II получила патч с персонажем "Тихая смерть"

Второй эпизод игры Wolfenstein The New Colossus получил обновление. Новинка порадует персонажем «Тихая смерть».

Никита Готский

Геймеры в радости Wolfenstein 2: The New Colossus получила новый аддон. Игроки получили право познакомиться с историей Джесики Вэлиант: поэтом из США по прозвищу «Тихая Смерть» выступающей против национал-социалистического режима. В данном обновлении геймер займет место очередного протагониста: в это раз профессиональной разведчицы Джессики Аэлиант. Разработчики из студии Bethesda пока не презентовали трейлер к игре, но сообщили об официальном описании патча.В дополнении The Diaries of Agent Silent Death агенту нужно посетить в бункер НС в Калифорнии и раскрыть секреты операции Сан-Андреас, а позже саботировать деятельность студии по созданию фильмов, которую представители национал-социалистического режима применяют для выпуска пропагандиских кинокартин.