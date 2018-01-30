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| | Игра Wolfenstein II получила патч с персонажем "Тихая смерть"

Игра Wolfenstein II получила патч с персонажем "Тихая смерть"

Вчера, 20:06
Второй эпизод игры Wolfenstein The New Colossus получил обновление. Новинка порадует персонажем «Тихая смерть».

Игра Wolfenstein II получила патч с персонажем "Тихая смерть"

 

Геймеры в радости Wolfenstein 2: The New Colossus получила новый аддон. Игроки получили право познакомиться с историей Джесики Вэлиант: поэтом из США по прозвищу «Тихая Смерть» выступающей против национал-социалистического режима. В данном обновлении геймер займет место очередного протагониста: в это раз профессиональной разведчицы Джессики Аэлиант. Разработчики из студии Bethesda пока не презентовали трейлер к игре, но сообщили об официальном описании патча.

В дополнении The Diaries of Agent Silent Death агенту нужно посетить в бункер НС в Калифорнии и раскрыть секреты операции Сан-Андреас, а позже саботировать деятельность студии по созданию фильмов, которую представители национал-социалистического режима применяют для выпуска пропагандиских кинокартин.
Никита Готский
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