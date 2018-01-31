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| | Sony разрабатывают смартфон с гибким дисплеем

Sony разрабатывают смартфон с гибким дисплеем

Сегодня, 01:30
Всемирно известная японская компания Sony всерьёз занялась разработкой смартфона с передовыми техническими характеристиками и гибким экраном. В Сети появилась информация, что компания уже заказала партию гибких дисплеев.

Sony разрабатывают смартфон с гибким дисплеем

 

Довольно популярное издание Xperia Blog обнародовало информацию о том, что представители Sony заключили сделку с LG Display, согласно которой японская компания приобрела партию сгибаемых дисплеев для смартфонов. Согласно обнародованным данным, японский бренд может одним из первых выйти на рынок смартфонов со сгибаемым экраном, представив свою новинку. Однако, в данный момент не известны точные технические характеристики аппарата, который находится на ранней стадии разработки.

Заметим, ведущие мировые эксперты заявили, что скорее всего, компания поместит в новый смартфон сгибаемый OLED-дисплей с разрешением 2160х3840 (4К). Также заметим, что вскоре состоится официальная презентация флагманского смартфона Xperia XZ Pro, который покажут уже в феврале на выставке MWC.
Александр Вест
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