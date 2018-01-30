Apple сокращает план по выпуску iPhone X из-за низких продаж

Представители корпорации Apple заявили о том, что более чем в два раза планируют сократить план по реализации iPhone X на период с января по март текущего года. План производства был скорректирован, прежде всего, из-за крайне низких продаж.

Информацией об этом купертинцы уже поделились с поставщиками комплектующими, среди которых немало азиатских фирм. Отмечается, что основной причиной для пересмотра стратегии стали слабые продажи флагмана, не оправдавшие ожидания финансовой дирекции компании. Особенно разочаровывающим оказался праздничный период в конце прошлого года. Статистика была взята с основных рынков сбыта, среди которых Европа, Китай и, родные для Apple, США. Пик спроса выпал на ноябрь, когда поставщики попросту не успевали выполнять заказы на комплектующие. Сейчас на складах скопилось уже немало собранных девайсов, которые пока все еще не проданы.

Сокращение выпуска iPhone X должно оказать большое влияние на сотрудничающих с корпорацией производителей. В частности, это должно затронуть компании Murata Manufacturing, Sony и TDK. Они на регулярной основе поставляют Apple платы, сенсоры для камер, а также аккумуляторные батареи.

В то же время производство более дешевых iPhone 8 и iPhone 8 Plus останется на ранее запланированном уровне около 30 миллионов штук в упомянутый временной период.

Николай Офицеров