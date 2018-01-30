В России появится свой бюджетный смартфон

В России появятся недорогие смартфоны отечественного производства. Об этом сообщают представители фирмы Pixelphone.

Никита Готский

Отечественная компания заявила о выходе смартфона M1. Согласно имеющимся данным, данный аппарат выйдет с соотношением сторон 18:9, его разрешение остается неизвестным. Также известно, что M1 получит от создателей сканер отпечатков пальце и двойную основную камеру. Его корпус произведен из металла и стекла, функционирует смартфон на операционной системе Android 7.0 без настроек. По мнению обозревателей, в основе M1 лежит платформа китайского смартфона Ulefone Mix 2.При этом официальные представители Pixelphone не согласны с таким утверждением. Они уверяю, что новый проект российской структуры не является чьим-то клоном. По словам сотрудников фирмы, они поручили дизайнеру сделать тизеры смартфона с одними контурами. Специалист решил применить очертания схожей модели от Ulefone а все следы за собой не убрал.Премьера новинки состоится через несколько дней. Цена M1 составит 10 000 рублей.