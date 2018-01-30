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| | В России появится свой бюджетный смартфон

В России появится свой бюджетный смартфон

Вчера, 21:20
В России появятся недорогие смартфоны отечественного производства. Об этом сообщают представители фирмы Pixelphone.

В России появится свой бюджетный смартфон

 

Отечественная компания заявила о выходе смартфона M1. Согласно имеющимся данным, данный аппарат выйдет с соотношением сторон 18:9, его разрешение остается неизвестным. Также известно, что M1 получит от создателей сканер отпечатков пальце и двойную основную камеру. Его корпус произведен из металла и стекла, функционирует смартфон на операционной системе Android 7.0 без настроек. По мнению обозревателей, в основе M1 лежит платформа китайского смартфона Ulefone Mix 2.

При этом официальные представители Pixelphone не согласны с таким утверждением. Они уверяю, что новый проект российской структуры не является чьим-то клоном. По словам сотрудников фирмы, они поручили дизайнеру сделать тизеры смартфона с одними контурами. Специалист решил применить очертания схожей модели от Ulefone а все следы за собой не убрал.

Премьера новинки состоится через несколько дней. Цена M1 составит 10 000 рублей.
Никита Готский
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