Огнемёты Илона Маска раскупили на сумму 4 миллиона долларов

Компания под названием The Boring Company сумела реализовать уникальные огнемёты, созданные Илоном Маском, принеся известному миллиардеру четыре миллиона долларов. За сутки было продано свыше семи тысяч устройств.

В сети микроблогов Twitter Илон Маск рассказал поклонникам своей продукции о том, что его компания произвела 20 тысяч подобных орудий, которые, по его мнению, являются идеальным средством в выживании при зомбиапокалипсисе. Напомним, сам миллиардер заявил о том, что данная модель огнемёта является одной из самых безопасных в мире. Заметим, что огнемёт Илона Маска распространяется по цене всего 500 долларов, не учитывая плату за доставку и международные налоги, если покупка была совершена не в Соединенных Штатах Америки.

Александр Вест

Первые поставки огнемётов начнутся уже в апреле нынешнего года. Также в The Boring Company предлагают приобрести фирменный огнетушитель, который обойдётся поклонникам Илона Маска всего в 30 долларов. Напомним, что многие фанаты считали данный проект лишь очередным розыгрышем, пока не стартовала продажа огнемётов.