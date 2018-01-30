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| | Огнемёты Илона Маска раскупили на сумму 4 миллиона долларов

Огнемёты Илона Маска раскупили на сумму 4 миллиона долларов

Сегодня, 13:04
Компания под названием The Boring Company сумела реализовать уникальные огнемёты, созданные Илоном Маском, принеся известному миллиардеру четыре миллиона долларов. За сутки было продано свыше семи тысяч устройств.

Огнемёты Илона Маска раскупили на сумму 4 миллиона долларов

 

В сети микроблогов Twitter Илон Маск рассказал поклонникам своей продукции о том, что его компания произвела 20 тысяч подобных орудий, которые, по его мнению, являются идеальным средством в выживании при зомбиапокалипсисе. Напомним, сам миллиардер заявил о том, что данная модель огнемёта является одной из самых безопасных в мире. Заметим, что огнемёт Илона Маска распространяется по цене всего 500 долларов, не учитывая плату за доставку и международные налоги, если покупка была совершена не в Соединенных Штатах Америки.

Огнемёты Илона Маска раскупили на сумму 4 миллиона долларов

 

Первые поставки огнемётов начнутся уже в апреле нынешнего года. Также в The Boring Company предлагают приобрести фирменный огнетушитель, который обойдётся поклонникам Илона Маска всего в 30 долларов. Напомним, что многие фанаты считали данный проект лишь очередным розыгрышем, пока не стартовала продажа огнемётов.
Александр Вест
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