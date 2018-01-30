Эксперты рассказали, что моментально разряжает батарею iPhone

Специалисты уверяют, что прежде чем покупать новую батарею, нужно знать, что влияет на моментальную разрядку аккумулятора. iPhone быстро разряжает включенные WiFi и Bluetooth. С WiFi телефон постоянно ищет сигнал, на что батарея тратит много энергии. У большинства людей яркость экрана является максимальной, что сильно садит батарею. Рекомендуемая яркость экрана является не более 50%. Также следует отключить обновления приложений и синхронизацию с интернетом.
Это правило касается и электронной почты на телефоне. Можно также отключить службу геолокации, поскольку GPS тратит очень много заряда батареи, а определения местоположения большинству людей просто не нужно.