Эксперты рассказали, что моментально разряжает батарею iPhone

Многие владельцы популярных смартфонов iPhone жалуются на то, что батарея гаджета не выдерживает и одного дня, а потому необходимо за 29 долларов покупать дополнительную батарею для смены. Эксперты рассказали, какие вещи способны моментально разряжать батарею iPhone.

Светлана Славянская

Специалисты уверяют, что прежде чем покупать новую батарею, нужно знать, что влияет на моментальную разрядку аккумулятора. iPhone быстро разряжает включенные WiFi и Bluetooth. С WiFi телефон постоянно ищет сигнал, на что батарея тратит много энергии. У большинства людей яркость экрана является максимальной, что сильно садит батарею. Рекомендуемая яркость экрана является не более 50%. Также следует отключить обновления приложений и синхронизацию с интернетом.Это правило касается и электронной почты на телефоне. Можно также отключить службу геолокации, поскольку GPS тратит очень много заряда батареи, а определения местоположения большинству людей просто не нужно.