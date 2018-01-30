Nokia 3310 c поддержкой сетей 4G официально представлен

Стараниями финской компании HMD Global легендарная модель мобильного телефона Nokia 3310 получила вторую жизнь, обзаведясь всем необходимым функционалом, соответствующим современным требованиям.

Александр Вест

Права на именитый бренд Nokia были переданы компании HMD Global, отчего у многочисленных поклонников появились опасения за судьбу их любимого бренда. Однако, не смотря на опасения, компания активно продвигает новые модели телефонов Nokia, одним из которых стала модель 3310, получившая поддержку сетей четвёртого поколения. Аппарат был представлен в Китае, однако, в данный момент неизвестно, выйдет ли данная модель на международный рынок.По сравнению с прошлой моделью данного телефона, представленной в 2017 году, данная вариация Nokia 3310 получила слегка увеличенный корпус, а также поддержку 4G. Кроме того, обновлённый 3310 может быть использован в качестве точки доступа, раздавая сигнал Wi-Fi близлежащим устройствам.