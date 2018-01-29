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| | За несколько дней было продано более 5 млн копии игры Monster Hunter: World

За несколько дней было продано более 5 млн копии игры Monster Hunter: World

Вчера, 21:37
Игру Monster Hunter: World пустили в продажу 26 января и за три дня ее копии были проданы более 5 млн раз. Компания Capcom, что это пока абсолютный рекорд франшизы.

За несколько дней было продано более 5 млн копии игры Monster Hunter: World

 

Накануне выхода компания начала выпускать небольшие видеоролики и рассказала о том, что над разработкой Monster Hunter: World работали не только профессионалы со стажем, но и молодые специалисты, которые смогли внести в создание игрового продукта креативные, новые идеи и успешно воплотили их в игру.

В данный момент новая игра является рекордсменом по продажам среди всех франшиз, а также она стала самым продаваемым продуктом в Британии. Учитывались и цифровые, и физические копии Monster Hunter: World.

Эксперты игровой индустрии считают, что в ближайшее время продажа пойдет на спад, так как такое уже случалось в истории данной франшизы.

Релиз игры на ПК выйдет этой осенью.
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