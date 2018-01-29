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| | Трейлер SoulCalibur VI показал геймерам новых бойцов игры

Трейлер SoulCalibur VI показал геймерам новых бойцов игры

Вчера, 21:03
26 января этого года на видеохостинге YouTube опубликовали трейлер файтинга SoulCalibur VI. Геймеры заметили в ролике старых персонажей и новых героев. На данный момент игра находится в разработке, поэтому говорить о точной дате выхода софта в свет еще рано.

Трейлер SoulCalibur VI показал геймерам новых бойцов игры

 

В декабре 2017 года объявили о создании SoulCalibur VI – очередной серии легендарной франшизы, привлекающей внимание множества пользователей. Файтинг находится на стадии разработки, поэтому программисты постепенно начинают знакомить геймеров с новыми персонажами. В SoulCalibur VI появятся старые знакомые Nightmare, Kilik, Xianghua. Эти герои фигурировали в трейлере.


Помимо знакомых лиц появился и сюрприз в виде загадочного «человека в черном» под именем Groh. По мнению любителей компьютерных игр, этот персонаж является киллером, обладающим уникальными способностями и связан он с темными силами. SoulCalibur VI должен выйти в 2018 году на ПК, приставках PlayStation 4 и Xbox One.
Домбровский Сергей
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