Реальная цена Samsung Galaxy S9 и S9+ ошеломила всех

По словам инсайдера Ricciolo, цена мобильных устройств Samsung Galaxy S9 и S9+, которые поступят в продажу весной этого года, побьет все предыдущие рекорды цен смартфонов южнокорейской компании.

Домбровский Сергей

Samsung Galaxy S9 и S9+ предложат покупателям за 800 и 900 долларов США соответственно. Данная информация просто ошеломила пользователей. Никто не ожидал таких высоких цен, многие задумываются о выборе более доступных телефонов. По мнению экспертов, в Samsung Galaxy S9 и S9+ не появится каких-либо грандиозных нововведений, поэтому непонятно почему стоимость гаджетов настолько высока. В последнее время все чаще в адрес компании Samsung раздается критика. Мобильные телефоны этой организации постоянно дорожают. Если так пойдет дальше, то цена данных аппаратов сравняется с iPhone X.Некоторые пользователи назвали информацию о стоимости Samsung Galaxy S9 и S9+ недостоверной. Другие заявили, что названа цена аппаратов в США, в других странах, их стоимость будет еще более высокой.