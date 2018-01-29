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| | Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке смартфона Mi A1

Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке смартфона Mi A1

Вчера, 22:40
Китайская компания Xiaomi самостоятельно доставляет в Россию и продает там мобильное устройство Mi A1 по цене 11,83 тысячи рублей. По словам экспертов, дешевле чем в РФ этот смартфон нигде не купишь.

Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке смартфона Mi A1

 

Продажи Xiaomi Mi A1 стартовали осенью прошлого года. Тогда стоимость гаджета в России называли завышенной. Сейчас ситуация изменилась кардинально. По мнению специалистов, на данный момент Xiaomi Mi A1 является лучшим аппаратом с разумным соотношением цена-качество. Сколько времени телефон будут продавать по льготной стоимости никто не знает. Mi A1 оснащен ОЗУ объемом 4 ГБ и встроенной памятью емкостью 64 ГБ.

Смартфон имеет экран размером 5,5 дюйма, чипсет Snapdragon 625 с восемью ядрами, двойную основную на 12 МП и вспомогательную на 5 МП камерами. Корпус сделан из металла, отличительной чертой гаджета является то, что на нем установлена ОС Android 8.0 Oreo. Ранее компания Xiaomi использовала исключительно прошивку собственного изготовления MIUI в своей продукции. На Mi A1 решили установить программу, разработанную специалистами американской корпорации Google.
Домбровский Сергей
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