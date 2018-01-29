В Китае изобрели первый скоростной поезд на магнитной подушке

Китай к 2020 году сформирует образец поезда на магнитной подушке со скоростью свыше 600 км/ч.

Сооружение основной секции состава завершится к окончанию 2018 года. Экспериментальный прогон всего поезда по 5-километровому узлу задуман на 2020 год. Как говорят местные СМИ, над планом трудятся свыше 15 местных фирм-изготовителей, а кроме того научные работники основных институтов и учено-экспериментальных вузов государства.Первой в мире коммерческой поезд на магнитной подушке стал маглев в Шанхае, который объединил аэродром города Пудун со станцией подземки Лунъянлу. Он осиливает промежуток в 30 километров за 7 минут и 20 секунд. Маглев кроме того считается наиболее быстроходным из функционирующих в мире коммерческих поездов на магнитной подушке – в процессе перемещения, маглев формирует темп - 431 км/ч.В наше время, приблизительно 10 государств планеты хотят сделать поезда на магнитной подушке. Рекорд скорости относится к Стране восходящего солнца – маглев этой державы в 2016 году в пробном месте выдал скорость 603 км/ч.