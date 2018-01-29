Смартфон Blackberry KeyONE подешевел до $565

Сообщается, что компания Blackberry сократила стоимость своего флагманского смартфона Blackberry KeyONE. Отметим, что стартовая цена мобильного устройства была 630 долларов, теперь смартфон подешевел на 60 долларов и на Amazon Blackberry KeyONE можно приобрести за 565 долларов США. Кроме того, можно приобрести смартфон с помощью Amazon Pay, и получить небольшой процент стоимости смартфона по системе cashback.
Напомним, компания запустила Blackberry KeyONE в августе прошлого года в Индии. Смартфон оснащен 4,5-дюймовым Full HD дисплеем с разрешением 1080x1620 пикселей. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 625 и работает на операционной системе Android 7.1.