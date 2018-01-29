Смартфон Blackberry KeyONE подешевел до $565

Канадский производитель смартфонов Blackberry проинформировал, что новая модель смартфонов появится на предстоящей выставке MWC-2018. В связи с этим резко снизилась стоимость смартфона Blackberry KeyONE.

Светлана Славянская

Сообщается, что компания Blackberry сократила стоимость своего флагманского смартфона Blackberry KeyONE. Отметим, что стартовая цена мобильного устройства была 630 долларов, теперь смартфон подешевел на 60 долларов и на Amazon Blackberry KeyONE можно приобрести за 565 долларов США. Кроме того, можно приобрести смартфон с помощью Amazon Pay, и получить небольшой процент стоимости смартфона по системе cashback.Напомним, компания запустила Blackberry KeyONE в августе прошлого года в Индии. Смартфон оснащен 4,5-дюймовым Full HD дисплеем с разрешением 1080x1620 пикселей. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 625 и работает на операционной системе Android 7.1.