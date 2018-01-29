Пользователи секс-роботов смогут развлечься с любыми порно-актрисами

Данная опция представляет собой последнюю разработку, созданную совместными усилиями сотрудников порносайта CamSoda и компании RealDolls. Теперь пользователи смогут погрузиться в мир виртуальной реальности, наслаждаясь сексуальными контактами с любимыми порно-актрисами.

Пойда Анна

Данная фантазия станет реальностью, но для этого потребуется преодолеть три простых шага, к которым относятся: выбора звезды порно-фильмов, подключения телефона к электронному устройству внутри куклы и в завершении активация специального гарнитуры.Кроме того, инженеры-создатели наделили кукол высоким уровнем восприятия и чувствительности, поэтому она будет ввести себя так, как захочет пользователь, ориентируясь на его реакцию от ее действий. Встроенный внутрь робота вибратор облегчит эту задачу.