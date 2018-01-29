NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Пользователи секс-роботов смогут развлечься с любыми порно-актрисами

Пользователи секс-роботов смогут развлечься с любыми порно-актрисами

Сегодня, 12:30
Данная опция представляет собой последнюю разработку, созданную совместными усилиями сотрудников порносайта CamSoda и компании RealDolls. Теперь пользователи смогут погрузиться в мир виртуальной реальности, наслаждаясь сексуальными контактами с любимыми порно-актрисами.

Пользователи секс-роботов смогут развлечься с любыми порно-актрисами

 

Данная фантазия станет реальностью, но для этого потребуется преодолеть три простых шага, к которым относятся: выбора звезды порно-фильмов, подключения телефона к электронному устройству внутри куклы и в завершении активация специального гарнитуры.

Кроме того, инженеры-создатели наделили кукол высоким уровнем восприятия и чувствительности, поэтому она будет ввести себя так, как захочет пользователь, ориентируясь на его реакцию от ее действий. Встроенный внутрь робота вибратор облегчит эту задачу.
Пойда Анна
Новости по теме
В Испании построят порно-кинотеатры с виртуальной реальностью
В Испании построят порно-кинотеатры с виртуальной реальностью

Испанские ученые намерены разработать технологию, которая позволит не только смотреть порно в кинотеатрах, но и принимать активное участие в нем. Идеей

Виртуальное порно с Ким Кардашьян появилось в сети
Виртуальное порно с Ким Кардашьян появилось в сети

Поклонники Ким Кардашьян смогут насладиться ею в виртуальной реальности. Студия Vivid Entertainment показала в сети новый VR-ролик порнографического характера

Россиянка стала лауреатом американского «Порно-Оскара»
Россиянка стала лауреатом американского «Порно-Оскара»

Россиянка стала лауреатом американского «Порно-Оскара». Алина Еременко заполучила награду в номинации «Лучшая секс-сцена в иностранном фильме».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости