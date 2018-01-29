NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

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| | Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой смартфон

Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой смартфон

Сегодня, 11:52
Эксперты поделились секретом выбора качественного бюджетного смартфона. Оказалось, что даже среди недорогих устройств есть довольно хорошие.

Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой смартфон


Конечно, зачастую цена отражается на качестве смартфонов, однако прямой зависимости здесь нет. Безусловно, крупные бренды уже давно приобрели хорошую репутацию, но и у них бывают проколы. К примеру,  с Samsung Galaxy Note 7 стоимостью в 50-70 тысяч рублей даже не пускали в самолет из за частых взрывов этого "технологического чуда".

На ряду с этим китайские смартфоны набирают популярность и завоевывают рынок. В связи с этим, вместо того, чтобы покупать Samsung, лучше подумать над покупкой Meizu, Leeco, Huawei, Xiaomi и подобных флагманов. Производитель гарантирует: если смартфон окажется некачественным, его можно вернуть или обменять в официальном сервисе.

Лучшие камеры, способные конкурировать с Apple и Samsung сейчас ставят OnePlus и Huawei. Huawei P10, который нельзя назвать плохим, сейчас стоит 25-34 тысячи рублей. Если же нужен смартфон дешевле 10 000 рублей, можно задуматься о приобретении Redmi 4X или Xiaomi Redmi Note 5A . Они не имеют глюков и обладают весьма хорошими характеристиками.
Петр Иванов
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