Эксперты рассказали, как выбрать качественный и недорогой смартфон

Эксперты поделились секретом выбора качественного бюджетного смартфона. Оказалось, что даже среди недорогих устройств есть довольно хорошие.

Петр Иванов

Конечно, зачастую цена отражается на качестве смартфонов, однако прямой зависимости здесь нет. Безусловно, крупные бренды уже давно приобрели хорошую репутацию, но и у них бывают проколы. К примеру, с Samsung Galaxy Note 7 стоимостью в 50-70 тысяч рублей даже не пускали в самолет из за частых взрывов этого "технологического чуда".На ряду с этим китайские смартфоны набирают популярность и завоевывают рынок. В связи с этим, вместо того, чтобы покупать Samsung, лучше подумать над покупкой Meizu, Leeco, Huawei, Xiaomi и подобных флагманов. Производитель гарантирует: если смартфон окажется некачественным, его можно вернуть или обменять в официальном сервисе.Лучшие камеры, способные конкурировать с Apple и Samsung сейчас ставят OnePlus и Huawei. Huawei P10, который нельзя назвать плохим, сейчас стоит 25-34 тысячи рублей. Если же нужен смартфон дешевле 10 000 рублей, можно задуматься о приобретении Redmi 4X или Xiaomi Redmi Note 5A . Они не имеют глюков и обладают весьма хорошими характеристиками.