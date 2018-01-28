Смартфон Meizu 15 показали на первом «живом» снимке

В одной из популярных китайских социальных сетей появилась фотография еще не поступившего в продажу смартфона Meizu 15. Снимок оперативно удалили с виртуального ресурса, но юзеры сохранили и распространили изображение гаджета.

Домбровский Сергей

Meizu 15 оснастят сдвоенной камерой под общим стеклом и вспышкой с функцией лазерного фокуса. В центре мобильного устройства находится логотип компании. По мнению инсайдеров, аппарат оснащен чипсетом Snapdragon 845 или процессором Exynos 8895 в зависимости от страны, где его станут продавать. Телефон содержит ОЗУ объемом 6 или 8 ГБ, встроенную память емкостью 128 ГБ. Точной информации об этом гаджете сейчас мало.Сведения о стоимости Meizu 15 отсутствуют. Китайский производитель тщательно следит за сохранением в тайне сведений относительно производства продукции. В технологической сфере компании стараются выведать коммерческие секреты у конкурентов и внедрять их в своих смартфонах, поэтому удивляться тому, что до официальной презентации смартфонов данных о них немного не стоит.