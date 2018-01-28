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| | Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

Вчера, 22:00
В прошлом году компания Apple представила свою новую революционную технологию FaceID в юбилейном смартфоне iPhone X. На данный момент именно этот мобильный телефон является самым популярным в мире. Однако специалисты предположи, сможет ли Samsung Galaxy S9 стать востребование iPhone X.

Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

 

Разработчики компании Apple открыли миру технологию FaceID, которая способна распознать лицо пользователя, даже если он наденет очки или отрастит бороду. Пока что Samsung не может похвастаться подобные разработками, даже в своем новом смартфоне Galaxy S9, который в ближайшее время появится в продаже.

Apple имеет преимущество, когда дело доходит до инновационных технологий. Однако аналитики утверждают, что Galaxy S9 может победить iPhone X только в одном направлении и это камера. Улучшив качество камеры и добавив новые функции, Samsung получит значительную аудиторию пользователей смартфонов, которые выбирают смартфоны по пикселям камеры.
Светлана Славянская
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