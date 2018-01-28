Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

В прошлом году компания Apple представила свою новую революционную технологию FaceID в юбилейном смартфоне iPhone X. На данный момент именно этот мобильный телефон является самым популярным в мире. Однако специалисты предположи, сможет ли Samsung Galaxy S9 стать востребование iPhone X.

Светлана Славянская

Разработчики компании Apple открыли миру технологию FaceID, которая способна распознать лицо пользователя, даже если он наденет очки или отрастит бороду. Пока что Samsung не может похвастаться подобные разработками, даже в своем новом смартфоне Galaxy S9, который в ближайшее время появится в продаже.Apple имеет преимущество, когда дело доходит до инновационных технологий. Однако аналитики утверждают, что Galaxy S9 может победить iPhone X только в одном направлении и это камера. Улучшив качество камеры и добавив новые функции, Samsung получит значительную аудиторию пользователей смартфонов, которые выбирают смартфоны по пикселям камеры.