Убийца iPhone X?: Сможет ли смартфон Galaxy S9 превзойти iPhone X

Разработчики компании Apple открыли миру технологию FaceID, которая способна распознать лицо пользователя, даже если он наденет очки или отрастит бороду. Пока что Samsung не может похвастаться подобные разработками, даже в своем новом смартфоне Galaxy S9, который в ближайшее время появится в продаже.
Apple имеет преимущество, когда дело доходит до инновационных технологий. Однако аналитики утверждают, что Galaxy S9 может победить iPhone X только в одном направлении и это камера. Улучшив качество камеры и добавив новые функции, Samsung получит значительную аудиторию пользователей смартфонов, которые выбирают смартфоны по пикселям камеры.