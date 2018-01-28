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| | C 30 января любители компании Sony смогут купить Xperia L2

C 30 января любители компании Sony смогут купить Xperia L2

Вчера, 19:18
С 30 января по всей территории России будет возможность приобрести смартфон от компании Sony. Новую модель наозвали Xperia L2. Стартовая цена гаджета составит 285 долларов.

C 30 января любители компании Sony смогут купить Xperia L2

 

Sony Xperia L2 имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, а также возможность вставить microSD до 256 ГБ. Девайс оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 720x1280 HD. Основная камера 13 Мп, фронтальная "содержит" в себе 8 Мп. Аккумулятор у устройства 3300 мАч. Процессор на аппарате MediaTek MT6737T с частотой в 1,5 ГГц. ОC у модели Android 7.1.1. Nougat. Цвет корпуса гаджета представлен в трех вариантах: черном, золотом, а также розовом.

Эксперты считают, что для такого набора функций цена Sony Xperia L2 завышена.
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