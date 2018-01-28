Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов для создания идеальной коровы

Билл Гейтс, который является главой всемирной компании Microsoft, внес вклад в науку в размере 40 миллионов долларов для создания универсальной коровы. Получили эти деньги ученые из Эдинбурского университета. Они разрабатывают сыворотку для коров и занимаются генетическими экспериментами.

Организация GALVmed хочет создать «идеальных» для фермеров коров. Рогатые, по расчетам экспертов, будут давать на 400% больше молока и станут более устойчивы к жаркому климату. Изначально Билл Гейтс предложил идею искусственного оплодотворения скота.В прошлом году миллиардер пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу против болезни Альцгеймера. Бизнесмен надеется, что через годы люди смогут забыть о существовании этого недуга.Билл Гейтс является вторым миллиардером после Джеффа Безоса (105 миллиардов долларов) в списке Forbes. Если бы он не жертвовал свои средства в науку и другие ветви, то вероятнее всего оказался бы на первом месте. На данный момент его состояние составляет 92 миллиарда долларов.