Билл Гейтс вложил 40 миллионов долларов для создания идеальной коровы

Организация GALVmed хочет создать «идеальных» для фермеров коров. Рогатые, по расчетам экспертов, будут давать на 400% больше молока и станут более устойчивы к жаркому климату. Изначально Билл Гейтс предложил идею искусственного оплодотворения скота.
В прошлом году миллиардер пожертвовал 100 миллионов долларов на борьбу против болезни Альцгеймера. Бизнесмен надеется, что через годы люди смогут забыть о существовании этого недуга.
Билл Гейтс является вторым миллиардером после Джеффа Безоса (105 миллиардов долларов) в списке Forbes. Если бы он не жертвовал свои средства в науку и другие ветви, то вероятнее всего оказался бы на первом месте. На данный момент его состояние составляет 92 миллиарда долларов.