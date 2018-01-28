В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат

В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдатВчера, 17:10
Аналитики выяснили, что к 2030 году в Японии количество рабочих мест сократится в среднем на 2,4 млн из-за внедрения роботов в производство. Такие данные
Министерство обороны США собирается выделить 18 миллиардов долларов на создание боевых роботов, об этом сообщает издание The New York Times. Уточняется, что
В США представители компании Abyss Creation сообщили о том, что в 2017 году намерены заменить женщин на секс-роботов, обладающих искусственным интеллектом.