В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат

26 января Министерством промышленности и информационных технологий Китая был обнародовал документ, где много внимания уделяется развитию искусственного интеллекта в сроки по 2020 год. Оказалось, что в числе главных разработок создание роботов-солдат.

Между Японией, Китаем, Россией и США будет идти борьба за первенство в создании инновационных программ с искусственным интеллектом. Они станут «начинкой» для особых роботов. В Китае займутся массовым производством нейросетевых чипов, позволяющих выполнять каждодневные дела вместо людей. Такая инновационная технология призвана облегчить участь тех, у кого есть определённые проблемы со здоровьем. Подобные ИИ и другие алгоритмы будут добавлены минимум десятку тысяч роботов.

Власти КНР рассчитывают также максимально оснастить искусственным интеллектом и другую технику. Например, авто и «умные» дома. Есть задумки и относительно производства человекообразных роботов.

Ирина Летинская