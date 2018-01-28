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| | Обновленная Resident Evil 2 увидит свет в конце 2018-го

Обновленная Resident Evil 2 увидит свет в конце 2018-го

Вчера, 23:30
В конце этого года, по слухам фанатов игры, можно будет полакомиться обновлённой версией Resident Evil 2, которая будет мало похожей на предыдущую.

Обновленная Resident Evil 2 увидит свет в конце 2018-го

 

Известная компания Capcom уже давала намеки на изменение второй части «Обителя Зла» в 2015. Годы молчания оказались не безуспешны. По слухам, игра имеет совсем иной ракурс и возможности, лишь сюжетная линия даёт понять, что это Resident Evil 2.

Разработчики игры усложнили уровень головоломок и других заданий, поэтому даже мастеру компьютерных игр придется попотеть, чтобы пройти полностью видеоигру. Общее время от начала до конца сюжетной линии займет у геймера минимум 20 часов за монитором.

Также известна главная изюминка Resident Evil 2 Remake – возможность передвигаться, целиться и стрелять одновременно.

К сожалению, это лишь сплетни фанатов. Официальной информации о выходе обновления нет, поэтому остается только ждать и надеяться, что игра всё-таки выйдет.
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