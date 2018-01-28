Обновленная Resident Evil 2 увидит свет в конце 2018-го

В конце этого года, по слухам фанатов игры, можно будет полакомиться обновлённой версией Resident Evil 2, которая будет мало похожей на предыдущую.

Известная компания Capcom уже давала намеки на изменение второй части «Обителя Зла» в 2015. Годы молчания оказались не безуспешны. По слухам, игра имеет совсем иной ракурс и возможности, лишь сюжетная линия даёт понять, что это Resident Evil 2.Разработчики игры усложнили уровень головоломок и других заданий, поэтому даже мастеру компьютерных игр придется попотеть, чтобы пройти полностью видеоигру. Общее время от начала до конца сюжетной линии займет у геймера минимум 20 часов за монитором.Также известна главная изюминка Resident Evil 2 Remake – возможность передвигаться, целиться и стрелять одновременно.К сожалению, это лишь сплетни фанатов. Официальной информации о выходе обновления нет, поэтому остается только ждать и надеяться, что игра всё-таки выйдет.