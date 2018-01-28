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| | Геймеру удалось построить 20-этажный небоскреб в Fallout 4

Геймеру удалось построить 20-этажный небоскреб в Fallout 4

Вчера, 21:40
Геймер, который играет в известную игру Fallout 4, создал мод, который может обойти некоторые ограничение. Фанат игры построил 20-этажное здание, в котором располагается фабрика, ресторан и апартаменты владельца.

Геймеру удалось построить 20-этажный небоскреб в Fallout 4

 

Игровые издания сообщили о том, что в игре Fallout 4 нашелся человек, которому удалось обойти ограничения на постройку малых зданий. Геймер создал специальный мод, благодаря которому пользователь сможет строить многоэтажные здания.

Сам игрок уже разработал 20-этажное строение, в которое вместил все необходимое. На нижних этажах он расположил ресторан, продуктовую фабрику, торговый центр, бассейн и тренажёрный зал. При этом, на последних двух этажах геймер решил порадовать себя огромными апартаментами. Также было оставлено много свободного места для других пользователей, которые могут комнаты оснастить под свои интересы.
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