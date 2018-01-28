Смартфон OnePlus 6 получил функцию, которую Apple планировала для iPhone X

Китайская компания OnePlus активно работает над своим новым флагманским смартфоном следующего поколения. Сообщается, что OnePlus 6 будет поставляться с функцией, которую Apple ранее планировала для своего iPhone X.

Светлана Славянская

Официальные представители китайской компании подтвердили, что продажа смартфонов OnePlus 6 начнется уже в ближайшие месяцы. Инсайдеры сообщают, что гаджет появится с функцией, которую Apple ранее отклонила для своего iPhone X. Согласно технологическому блогу Phandroid, совершенно новый телефон OnePlus будет поставляться с датчиком отпечатков пальцев, встроенным под его дисплеем.У Apple есть несколько патентов по этой технологии, однако по неизвестным причинам она не была реализовать в iPhone X. Внедрение сканера отпечатков пальцев под стеклянным дисплеем станет изящным решением для будущих смартфонов.