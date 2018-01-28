Футурологи: В 2025 году камеры на смартфонах будут снимать сквозь стены

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Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…
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Андрей Разин скомпрометировал звёзд.
Ученый из Массачусетского института придумали способ, как распознавать людей сквозь стены с помощью Wi-Fi- передатчика. Такой способ позволит не только
Группа ученых из Массачусетского технологического института разработала прибор, позволяющий «видеть» людей сквозь стены при помощи беспроводной связи Wi-Fi.
Ученые из Университетского колледжа Лондона создали новую разработку, с помощью которой можно отследить движения человека за стеной благодаря Wi-Fi. По