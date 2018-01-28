Футурологи: В 2025 году камеры на смартфонах будут снимать сквозь стены

После того, как прошла выставка CES-2018, у многих футурологов появилось убеждение, что приходит время для новой технологической революции. В 2025 году камеры на смартфонах будут снимать сквозь стены и даже научатся делать сканирование черепа за считанные мгновения, как сообщает VistaNews.

Пока это только фантазия, однако за несколько лет её можно реализовать. По словам экспертов из Массачусетского технологического института, примерно за такой период можно будет добавить функцию рентгеновского сканирования в смартфон. У камерафонов будет не только высокое качество, но и функция тепловизора, что в настоящее время присутствует лишь в нескольких модификациях CUT.

По мнению экспертов, если и не полноценная съёмка, то, во всяком случае, проверка того, что расположено за стеной, будет возможна благодаря специальным датчикам. Подобная технология в настоящее время уже используется, однако достаточно редко.

Ирина Летинская