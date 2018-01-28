Компания Ford оборудует Лондон «умными» скамейками

Данная разработка, которая получила название Ford Smart Benches, была сделана благодаря усилиям представителей Ford и стартапа Strawberry Energy. Организации намерены установить около 20 подобных устройств по периметру Лондона на начальном этапе.

Пойда Анна

Согласно официально представленным данным, смарт-скамейки обладают уникальной функцией, заключающейся в возможности подзарядить различные электронные устройства за счет энергии от солнечной батареи. В случае успешной реализации данного проекта жители и гости города смогут поддерживать работу своих смартфонов, планшетов и других аппаратов, а также пользоваться бесплатным интернет-соединением.Кроме всего перечисленного, скамейки получат ряд дополнительных опций, в том числе способность измерять уровень шума и влажности, а также вычислять температуру и состав воздуха.