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| | Компания Ford оборудует Лондон «умными» скамейками

Компания Ford оборудует Лондон «умными» скамейками

Сегодня, 08:28
Данная разработка, которая получила название Ford Smart Benches, была сделана благодаря усилиям представителей Ford и стартапа Strawberry Energy. Организации намерены установить около 20 подобных устройств по периметру Лондона на начальном этапе.

Компания Ford оборудует Лондон «умными» скамейками

 

Согласно официально представленным данным, смарт-скамейки обладают уникальной функцией, заключающейся в возможности подзарядить различные электронные устройства за счет энергии от солнечной батареи. В случае успешной реализации данного проекта жители и гости города смогут поддерживать работу своих смартфонов, планшетов и других аппаратов, а также пользоваться бесплатным интернет-соединением.

Кроме всего перечисленного, скамейки получат ряд дополнительных опций, в том числе способность измерять уровень шума и влажности, а также вычислять температуру и состав воздуха.
Пойда Анна
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