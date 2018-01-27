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| | Аналитики: Apple не выпустит новые iPhone до 2020 года

Аналитики: Apple не выпустит новые iPhone до 2020 года

Вчера, 19:35
Аналитики, опираясь на заявление Минг-Чи Куо, провели собственное расследование и выяснили, что iPhone X будет пользоваться популярностью в 2019 году. В ближайшие два года инновационной модели вообще не следует ждать от Apple.

Аналитики: Apple не выпустит новые iPhone до 2020 года

 

Эксперты считают, что iPhone X – это некий порог к новой эпохе смартфонов, которая может начаться уже в 2020 году. До этого момента разработчики компании Apple будут создавать модификации уже имеющихся девайсов, причём будет меняться исключительно цвет корпуса, объем памяти и используемое «железо» для работоспособности смартфонов. Дело в том, что все усилия разработчиков были брошены на создание нового iPhone X, который анонсировали в 2017 году, и он будет продаваться вплоть до конца 2018 года.

После этого появятся несколько модификаций с OLED-дисплеем, а также усовершенствованным софтом. Осенью компания представит три смартфона, которые будут дополнением линейки флагманов, но не станут продолжение серии девайсов. Новый iPhone XI можно будет ожидать уже в 2020 году, считают аналитики из южнокорейского издания The Investor.
Вещий Олег
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