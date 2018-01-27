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| | Google нанял фотографов, дабы обучить AI-камеру

Google нанял фотографов, дабы обучить AI-камеру

Вчера, 18:20
Сотрудники компании Google обратились за помощью к документальным режиссерам, фотографам и журналистам для создания визуальных данных для обучения нейронной сети, питающей AI-камеру Clips.

Google нанял фотографов, дабы обучить AI-камеру

 

Приложениям необходимо предоставить большие массивы информации с примерами качественных и плохих снимков. Разработчики с помощью программного кода способны указать нейронным сетям только очевидные минусы фотографий. Более абстрактным вещам могут научить только профессионалы. Сотрудники корпорации Google наняли высококлассных специалистов, дабы те создали понятные критерии ранжирования снимков.

Пользовательский интерфейс в Clips хотят сделать интуитивно понятным. AI-камеры еще не поступили в продажу, но многие любители технологических новинок желают узнать, удастся компании-разработчику достичь высоких целей или все высказывания о грандиозных возможностях устройств останутся только красивыми словами. По мнению сотрудников Google, существующие программы никогда не научат нейронную сеть тому, что может сообщить человек.
Домбровский Сергей
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