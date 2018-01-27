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| | Hyperloop Transportation ведет переговоры с инвесторами из РФ

Hyperloop Transportation ведет переговоры с инвесторами из РФ

Вчера, 16:18
Представители компании Hyperloop Transportation Technologies сообщили о проведении переговоров с инвесторами из России. Сотрудники компании Илона Маска уточнили, что речь идет о новых транспортных технологиях.

Hyperloop Transportation ведет переговоры с инвесторами из РФ

 

Конкретной информации пока не предоставили, но НТТ уверены, что их технологии изменят жизнь России в лучшую сторону. Директор компании Дирк Алборн подчеркивает, что технология, которая находится у них в разработке, актуальна именно для РФ ввиду величины ее территории. Если технологию внедрить, то удастся сократить время перемещения между городами и их спутниками и пригородами. При удачной реализации, граждане смогут перемещаться из одного населенного пункта в другой, тратя на дорогу всего несколько минут.

Алборн рассказал, что несколько месяцев назад он встречался с представителями Татарстана. Во время той встречи уже затрагивались вопросы мегаскоростного наземного транспорта.


Hyperloop или гиперпетля – это идея Илона Макса, создателя НТТ. Она заключается в том, чтобы перемещать грузы и пассажиров в специальных вагонах-капсулах со скоростью, превышающей 1200 километров в час. Транспортировка должна проводиться по специальным трубам с небольшим интервалом. При этом воздух в этих наземных конструкциях должен быть разреженным.
Дарья Светозарова
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