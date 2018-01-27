Продавцы игровых видеокарт отказывают в обслуживании майнерам

Во множестве точек реализации геймерской продукции майнерам, желающим приобрести мощные игровые видокарты для майнинга криптовалют, отказывают в продаже данного товара.

Александр Вест

Всемирно известная компания Micro Center обнародовала данные о том, что в её представительствах будет введена определённая процедура, целью которой будет определение типа покупателей. Представители компании заявили, что отныне при покупке игровой видеокарты клиент будет обязан доказать, что намерен использовать приобретённую продукцию в игровых целях, а не для майнинга криптовалют. Напомним, ранее множество геймеров выступили с многочисленными жалобами в адрес майнеров, из-за которых значительно поднялись цены на видеокарты в связи с образовавшимся дефицитом на данный вид продукции.Заметим, что официальные представители NVidia обратились к ретейлерам с просьбой обслуживать в первую очередь геймеров, так как их политика направлена на удовлетворение спроса данных типов покупателей, а не майнеров.