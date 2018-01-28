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| | Новый Nokia 7 Plus заметили в Geekbench

Новый Nokia 7 Plus заметили в Geekbench

Сегодня, 07:20
На бенчмаркинговом виртуальном ресурсе Geekbench появилась информация о новом мобильном устройстве Nokia 7 Plus. Впервые компания NMD Global, владеющая брендом Nokia, опубликовала в Сети данные относительно аппарата.

Новый Nokia 7 Plus заметили в Geekbench

 

Nokia 7 Plus получит чипсет Snapdragon 660 с восемью ядрами частотой 2,2 ГГц, ОЗУ емкостью 4 ГБ, графический контроллер Adreno 512 и модем X12 LTE. По предположениям экспертов, смартфон официально представят на выставке MWC в Барселоне. Nokia 7 Plus функционирует на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. По словам специалистов, данная модель показала хорошие результаты на тестировании.

Телефоны Nokia 7 продают в Китае с осени прошлого года. Аппараты оснащены чипсетом Snapdragon 630, 4-6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, экраном размером 5,2 дюйма с защитным покрытием Gorilla Glass. Специалисты называют данный телефон дешевым гаджетом с дорогим корпусом.
Домбровский Сергей
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