Новый Nokia 7 Plus заметили в Geekbench

На бенчмаркинговом виртуальном ресурсе Geekbench появилась информация о новом мобильном устройстве Nokia 7 Plus. Впервые компания NMD Global, владеющая брендом Nokia, опубликовала в Сети данные относительно аппарата.

Домбровский Сергей

Nokia 7 Plus получит чипсет Snapdragon 660 с восемью ядрами частотой 2,2 ГГц, ОЗУ емкостью 4 ГБ, графический контроллер Adreno 512 и модем X12 LTE. По предположениям экспертов, смартфон официально представят на выставке MWC в Барселоне. Nokia 7 Plus функционирует на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. По словам специалистов, данная модель показала хорошие результаты на тестировании.Телефоны Nokia 7 продают в Китае с осени прошлого года. Аппараты оснащены чипсетом Snapdragon 630, 4-6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации, экраном размером 5,2 дюйма с защитным покрытием Gorilla Glass. Специалисты называют данный телефон дешевым гаджетом с дорогим корпусом.