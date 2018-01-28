В Сеть выложили первые изображения Samsung Galaxy S9 и S9+

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter изображения смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+. Этот человек известен своими точными прогнозами, он неоднократно доказывал свою компетентность на деле, распространяя правдивую информацию о гаджетах.

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором якобы запечатлен Samsung Galaxy S9. На рендерах заметна схожесть двух мобильных устройств. Дизайнеры создали их практически идентичными по внешнему виду. Samsung Galaxy S9+ оснащен экраном размером 6,2 дюйма, а S9 5,8-дюймовым дисплеем. S9+ получит вторую основную камеру без переменной диафрагмы. Мобильные устройства лишились кнопки Home.

Домбровский Сергей

В США и Китае аппараты предстанут перед покупателями с чипсетами Snapdragon 845, а в остальных странах - с процессорами Exynos 9810. Samsung Galaxy S9+ имеет ОЗУ объёмом 6 ГБ, а встроенную память емкостью 128 ГБ, S9 – 4 ГБ и 64 ГБ соответственно. По мнению Бласса, смартфоны появятся в магазинах 16 марта этого года. Ранее компания Samsung сообщала о том, что представит гаджеты 25 февраля, за сутки до выставки в Барселоне MWC-2018.