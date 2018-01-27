Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

Специалисты китайской компании Meiigoo смогли укомплектовать в Mate 10 четыре объектива камеры. Переднюю панель преимущественно полностью занимает 5,72-дюймовый дисплей.

Смартфон получил название Mate 10. Начинка аппарата состоит из 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ родной памяти, имеет 8-ядерный чипсет. Операционная система разработки - Android 7.0 Nougat. Аккумулятор будет иметь ёмкость в размере 3,5 тыс. мАч с возможностью быстрой зарядки.Новинка сможет красоваться двумя камерами 16-ти и 5-ти Mп, а также двумя дополнительными камерами 13-ти и 5-ти Mп. У Mate 10 также появилась функция Face ID, которая распознает лица. Корпус девайса имеет три варианта цвета: черный, синий и коричневый. Компания Meiigoo собирается продавать данный гаджет за 263 доллара, что дешевле Huawei Mate 10.