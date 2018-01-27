НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

Сегодня, 14:35
Специалисты китайской компании Meiigoo смогли укомплектовать в Mate 10 четыре объектива камеры. Переднюю панель преимущественно полностью занимает 5,72-дюймовый дисплей.

Смартфон Meiigoo Mate 10 получил четыре камеры

 

Смартфон получил название Mate 10. Начинка аппарата состоит из 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ родной памяти, имеет 8-ядерный чипсет. Операционная система разработки - Android 7.0 Nougat. Аккумулятор будет иметь ёмкость в размере 3,5 тыс. мАч с возможностью быстрой зарядки.

Новинка сможет красоваться двумя камерами 16-ти и 5-ти Mп, а также двумя дополнительными камерами 13-ти и 5-ти Mп. У Mate 10 также появилась функция Face ID, которая распознает лица. Корпус девайса имеет три варианта цвета: черный, синий и коричневый. Компания Meiigoo собирается продавать данный гаджет за 263 доллара, что дешевле Huawei Mate 10.
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