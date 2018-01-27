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| | Эксперты: Спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейки

Эксперты: Спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейки

Сегодня, 12:16
Эксперты из США заявили, что спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейки. Известен случай, когда дошкольники получили ожоги пищевода, откусив часть кнопочного аккумулятора в игрушке.

Эксперты: Спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейки

 

По словам докторов Азоса Бусвароса и Пола Руфо из Бостонской детской больницы, нельзя, чтобы в руки к детям попали предметы, которые так легко ломаются. Малыши и дошкольники часто пробуют всё на вкус и глотают, потому такие игрушки очень опасны для них, как сообщает VladTime.

Согласны с этим мнением Рача Халаф из Детской больницы Колорадо, Йосеф Гуревич из Детского медицинского центра Стивена и Александры Коэн. Специалисты рекомендуют разработчикам спиннеров обращать внимание на это, устанавливая дополнительную защиту, чтобы дети не добрались до батареек в игрушке или других её частей, могущих им навредить.

Ирина Летинская
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