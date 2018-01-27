Эксперты: Спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейки

Эксперты: Спиннеры опасны из-за риска для детей проглотить батарейкиСегодня, 12:16
Официальная статистика, исходящая от ФТС России за второй квартал текущего года, указывает на то, что популярность спиннеров среди российских детей и
Исследователи из Американской Академии Педиатрии заявили, что посты родителей о новорождённых в соцсетях опасны для детей. С подробной информацией по научному
Эксперты компании, которая специализируется на изготовлении антибактериальных средств, предостерегают: мягкие игрушки могут быть опасны для здоровья детей.