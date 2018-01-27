НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Цена премиального смартфона Essential Phone резко упала

Цена премиального смартфона Essential Phone резко упала

Сегодня, 12:07
Многие мировые аналитики сообщили о том, что смартфон с безрамочным экраном и передовыми техническими характеристиками Essential Phone снова упал в цене.

Цена премиального смартфона Essential Phone резко упала

 

В данный момент спрос на Essential Phone, в котором установлено 128 гигабайт постоянной внутренней памяти, стремительно возрос в связи с тем, что в множестве точек реализации цена на данное устройство снова упала. Текущий ценник на данный гаджет премиального класса колеблется в пределах всего лишь 435 долларов, что в пересчёте на российскую валюту составляет примерно 25 тысяч рублей. В белом корпусе в онлайн-магазине Amazon Essential Phone распространялся по цене около 700 долларов, а в связи со столь значимым понижением цены устройства, количество гаджетов оказалось довольно ограниченным.

Девайс может похвастаться двойной камерой с матрицами по 13 мегапикселей, дактилоскопическим сенсором, установленном на задней панели смартфона, а также довольно производительным процессором от компании Qualcomm модели Snapdragon 835.
Александр Вест
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