НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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Специалисты продолжают предполагать.

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| | Acer презентует первый в мире планшет с Chrome OS

Acer презентует первый в мире планшет с Chrome OS

Сегодня, 11:27
Официальный представитель компании Acer показал новинку в рамках выставки Bett Show 2018, которая ориентирована на образовательный сектор. Производители пока предпочитают не распространяться о его функциях и возможностях, сохраняя их в тайне до международного анонса.

Acer презентует первый в мире планшет с Chrome OS

 

Компания Google, спроектировавшая Chrome OS, изначально приспособила ее для серии бюджетных устройств, однако по прошествии времени, этой «операционкой» начали оборудовать и дорогие электронные устройства.

Но до недавнего времени эту операционную систему не устанавливали на планшеты, компания Acer вызвалась стать первопроходцем в этой сфере. На последнем снимке фирма показала аппарат с 8-дюймовым экраном и соотношением сторон, равным 4:3, при этом название девайса также пока скрывается от пользователей.
Пойда Анна
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Выдержки представителей компании Acer не хватило для того, чтобы дождаться международной выставки электроники для презентации своих новых продуктов, поэтому

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