Acer презентует первый в мире планшет с Chrome OS

Компания Google, спроектировавшая Chrome OS, изначально приспособила ее для серии бюджетных устройств, однако по прошествии времени, этой «операционкой» начали оборудовать и дорогие электронные устройства.
Но до недавнего времени эту операционную систему не устанавливали на планшеты, компания Acer вызвалась стать первопроходцем в этой сфере. На последнем снимке фирма показала аппарат с 8-дюймовым экраном и соотношением сторон, равным 4:3, при этом название девайса также пока скрывается от пользователей.