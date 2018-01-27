Acer презентует первый в мире планшет с Chrome OS

Официальный представитель компании Acer показал новинку в рамках выставки Bett Show 2018, которая ориентирована на образовательный сектор. Производители пока предпочитают не распространяться о его функциях и возможностях, сохраняя их в тайне до международного анонса.

Пойда Анна

Компания Google, спроектировавшая Chrome OS, изначально приспособила ее для серии бюджетных устройств, однако по прошествии времени, этой «операционкой» начали оборудовать и дорогие электронные устройства.Но до недавнего времени эту операционную систему не устанавливали на планшеты, компания Acer вызвалась стать первопроходцем в этой сфере. На последнем снимке фирма показала аппарат с 8-дюймовым экраном и соотношением сторон, равным 4:3, при этом название девайса также пока скрывается от пользователей.