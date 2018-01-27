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| | «Неуязвимые» процессоры от Intel появятся уже в 2018 году

«Неуязвимые» процессоры от Intel появятся уже в 2018 году

Сегодня, 11:33
Всемирно известная компания Intel, занимающаяся выпуском компьютерной техники, заявила о том, что уже в нынешнем году на рынок поступят новые «неуязвимые» процессоры. Новые степени защиты помогут защитить компьютеры пользователей от атак злоумышленников.

«Неуязвимые» процессоры от Intel появятся уже в 2018 году

 

Брайан Кржанич, являющийся генеральным директором компании Intel, заявил о том, что процессоры с внедрённой защитой от атак типа Meltdown, а также Spectre, увидят мировой рынок уже в 2018 году. Недавно ведущие мировые специалисты в области компьютерных технологий обнаружили критическую уязвимость, которая присутствовала практически во всех семействах современных процессоров Intel. Благодаря уязвимости, содержащейся в архитектуре процессора, злоумышленники могли получить допуск к удалённому доступу к компьютеру пользователей.

Компания Intel занимается выпуском процессоров не только для персональных компьютеров, но я для смартфонов, ноутбуков и даже планшетов, в связи с чем многие подобные устройства оказались под угрозой взлома, что породило массу недовольства среди фанатов именитого бренда.
Александр Вест
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