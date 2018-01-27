«Неуязвимые» процессоры от Intel появятся уже в 2018 году

Брайан Кржанич, являющийся генеральным директором компании Intel, заявил о том, что процессоры с внедрённой защитой от атак типа Meltdown, а также Spectre, увидят мировой рынок уже в 2018 году. Недавно ведущие мировые специалисты в области компьютерных технологий обнаружили критическую уязвимость, которая присутствовала практически во всех семействах современных процессоров Intel. Благодаря уязвимости, содержащейся в архитектуре процессора, злоумышленники могли получить допуск к удалённому доступу к компьютеру пользователей.
Компания Intel занимается выпуском процессоров не только для персональных компьютеров, но я для смартфонов, ноутбуков и даже планшетов, в связи с чем многие подобные устройства оказались под угрозой взлома, что породило массу недовольства среди фанатов именитого бренда.