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| | Apple может сделать новый iPad Pro в стиле iPhone X

Apple может сделать новый iPad Pro в стиле iPhone X

Сегодня, 10:40
В Сети появились сведения о том, что руководители корпорации Apple поручили специалистам из Купертино выполнить новый iPad Pro, который появится на мировом рынке уже в нынешнем году, в стиле флагманского смартфона компании iPhone X.

Apple может сделать новый iPad Pro в стиле iPhone X

 

По обнародованным в Сети данным, новый планшет от «яблочной» корпорации может обзавестись множеством фирменных особенностей, которыми обладает флагман iPhone X. В числе нововведений, которые могут появиться в iPad, числятся также высококачественная камера с технологией TrueDepth, система распознавания лиц под названием Face ID, а также безрамочный дисплей и отсутствие кнопки Home. Данная информация была опубликована ведущим мировым аналитиком по имени Ми-Чи Куо, который заметил, что в данный момент подобную информацию официальные представители Apple ещё не подтвердили, однако, и не опровергли.

Эксперты полагают, что новая модель планшета iPad Pro может быть представлена уже летом на очередной выставке WWDC, или же осенью нынешнего года, когда по традиции происходит большинство презентаций новой продукции Apple.
Александр Вест
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