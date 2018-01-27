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| | Браузер Microsoft Edge официально вышел на Android и iOS

Браузер Microsoft Edge официально вышел на Android и iOS

Сегодня, 10:17
Корпорация Microsoft официально запустила браузер Edge для операционных систем Android и iOS. Теперь новинкой в Windows 10 можно пользоваться не только в бета-режиме.

Браузер Microsoft Edge официально вышел на Android и iOS

 

Эксперты акцентировали внимание на том, что на рынках некоторых стран браузер Microsoft Edge не будет иметь большого успеха. Это напрямую связано с тем, что пользователи мобильных платформ Android и iOS не особо приветствуют софт от Microsoft.

Google Chrome и Safari по-прежнему остаются самыми популярными на данных ОС. Разработчики рассказали, что релиз Edge состоится в ряде англоязычных стран, включая Австрию, Португалию, Германию и Бразилию. Браузер также был переведён на французский язык. Когда он станет доступен в России на данный момент неизвестно. Скачать браузер уже можно из официальных магазинов приложений – Google Play и AppStore.
Вещий Олег
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