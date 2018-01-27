Компания Valve серьезно подошла к обновлению платформы Steam

Суть крупного обновления Steam в том, что геймеры обзаведутся календарем всевозможных событий. В обновлении посетители смогут узнавать самые ожидаемые игры, различные конкурсы, а также игровые соревнования.
Ещё представители Valve хотят внести изменения в интерфейс. С помощью новой разработки посетители сайта смогут выразить своё мнение намного проще, чем ранее. Дата обновления на данный момент не известна.
В феврале студия придумала специальную акцию для игроков. Со следующего месяца Valve порадует низкими ценами на видеоигры. Проходить данная акция будет с 15 февраля по 19 февраля. Распродажу назвали «Лунный Новый год».