НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

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Специалисты продолжают предполагать.

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| | Компания Valve серьезно подошла к обновлению платформы Steam

Компания Valve серьезно подошла к обновлению платформы Steam

Сегодня, 09:34
24 января нынешнего года разработчики из Valve рассказали немного о своем будущем обновлении на платформе Steam. Анонс состоялся в Барселоне.

Компания Valve серьезно подошла к обновлению платформы Steam

 

Суть крупного обновления Steam в том, что геймеры обзаведутся календарем всевозможных событий. В обновлении посетители смогут узнавать самые ожидаемые игры, различные конкурсы, а также игровые соревнования.

Ещё представители Valve хотят внести изменения в интерфейс. С помощью новой разработки посетители сайта смогут выразить своё мнение намного проще, чем ранее. Дата обновления на данный момент не известна.

В феврале студия придумала специальную акцию для игроков. Со следующего месяца Valve порадует низкими ценами на видеоигры. Проходить данная акция будет с 15 февраля по 19 февраля. Распродажу назвали «Лунный Новый год».
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