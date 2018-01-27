Компания Valve серьезно подошла к обновлению платформы Steam

24 января нынешнего года разработчики из Valve рассказали немного о своем будущем обновлении на платформе Steam. Анонс состоялся в Барселоне.

Суть крупного обновления Steam в том, что геймеры обзаведутся календарем всевозможных событий. В обновлении посетители смогут узнавать самые ожидаемые игры, различные конкурсы, а также игровые соревнования.Ещё представители Valve хотят внести изменения в интерфейс. С помощью новой разработки посетители сайта смогут выразить своё мнение намного проще, чем ранее. Дата обновления на данный момент не известна.В феврале студия придумала специальную акцию для игроков. Со следующего месяца Valve порадует низкими ценами на видеоигры. Проходить данная акция будет с 15 февраля по 19 февраля. Распродажу назвали «Лунный Новый год».