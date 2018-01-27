В США создали "умный" аккумулятор с функцией охлаждения пива

Единственным недостатком такой мобильной станции является её размер и вес. По своим габаритам он напоминает мультиварку, а весит 11 килограммов. Общая ёмкость такого аккумулятора составляет 114 000 мАч, причём напряжение можно будет распределить по всем портам одновременно. Разработчики предусмотрели и «умную» стабилизацию, рассчитанную на то, что некоторые устройства потребляют гораздо больше энергии.
Аккумулятор создан по технологии IP63, благодаря чему может выдержать лишь легкий всплеск воды. Разработчики показали такой девайс в действии. Выяснилось, что с подключенным ноутбуком, смартфонами, планшетами и электрическим термосом для сохранения температуры жидкости аккумулятор проработал более 2 дней. Стоимость такого устройства составляет 788 долларов, а в комплекте со съёмными солнечными батареями $1000.