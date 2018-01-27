НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

От Редактора

Молящийся гуманоид и странный ландшафт: На Меркурии живёт инопланетная расса

Специалисты продолжают предполагать.

Сюжеты :

На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти
| | В США создали "умный" аккумулятор с функцией охлаждения пива

В США создали "умный" аккумулятор с функцией охлаждения пива

Сегодня, 08:25
В США разработали «умный» аккумулятор ёмкостью 114000 мАч, способный поддерживать пиво в холодном состоянии до 10 часов. У такого девайса 11 портов для USB, имеется также выход на розетку и зарядку от автомобильного аккумулятора.

В США создали "умный" аккумулятор с функцией охлаждения пива

 

Единственным недостатком такой мобильной станции является её размер и вес. По своим габаритам он напоминает мультиварку, а весит 11 килограммов. Общая ёмкость такого аккумулятора составляет 114 000 мАч, причём напряжение можно будет распределить по всем портам одновременно. Разработчики предусмотрели и «умную» стабилизацию, рассчитанную на то, что некоторые устройства потребляют гораздо больше энергии.

Аккумулятор создан по технологии IP63, благодаря чему может выдержать лишь легкий всплеск воды. Разработчики показали такой девайс в действии. Выяснилось, что с подключенным ноутбуком, смартфонами, планшетами и электрическим термосом для сохранения температуры жидкости аккумулятор проработал более 2 дней. Стоимость такого устройства составляет 788 долларов, а в комплекте со съёмными солнечными батареями $1000.
Вещий Олег
Новости по теме
На MacBook Air можно будет заменить аккумулятор
На MacBook Air можно будет заменить аккумулятор

Пользователи MacBook Air все чаще начинают сталкиваться с проблемами, основная из которых – быстрая разрядка устройства. В связи с этим, разработчики

Переносной аккумулятор River зарядит Galaxy S8 до 33 раз
Переносной аккумулятор River зарядит Galaxy S8 до 33 раз

Популярный китайский стартап EcoFlow создал уникальную переносную батарею River, которая способна качественно зарядить смартфон Galaxy S8 до 33 раз и обладает

Создан жидкостный аккумулятор с электролитом из биомассы
Создан жидкостный аккумулятор с электролитом из биомассы

Ученые Техасского университета в Остине представили прототип жидкостного аккумулятора. Его особенность заключается в том, что в качестве электролита был

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости