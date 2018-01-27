iPhone SE с беспроводной зарядкой получит OLED-дисплей

Согласно обнародованным утечкам инсайдерских данных, в нынешнем году корпорация Apple представит сразу три новых устройства, два из которых будут соответствовать потребностям среднего сегмента рынка, а также одно премиальное устройство.

Александр Вест

Известный информационный портал Digitimes опубликовал информацию о том, что современный дисплей типа OLED получит лишь один новый смартфон купертиновцев в этом году. Отметим, что две новые модели iPhone, которые будут представлены для удовлетворения спроса более широкой аудитории покупателей, оснастят обычными жидкокристаллическими панелями. Эксперты утверждают, что OLED-дисплей будет установлен на новый фаблет от Apple - iPhone SE, диагональ экрана которого составит 6,5 дюймов. Разработчики намерены оснастить устройства функцией беспроводной зарядки батареи.Отметим, в прошлом году корпорация Apple придерживалась похожей стратегии, установив на флагманский смартфон iPhone X OLED-матрицу, в кто время как iPhone 8, а также iPhone 8 Plus были оснащены стандартными ЖК-дисплеями.