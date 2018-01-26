Илон Маск открыл продажу огнеметов

Илон Маск

Крупный бизнесмен США и основатель Tesla, а также SpaceXоткрыл продажу огнеметов. Данное заявление он опубликовал в социальной сети Twitter.

Пелагея Лебединская

Ранее было известно, что Илон Маск еще в декабре прошедшего года обещал пустить в продажу огнеметы. Так как он реализует брендовые кепки The Boring Company, то его слова никто не принял в серьез, а отнеслись как к шутке. Оказалось, миллиардер не шутил, и это он подтвердил в своем микроблоге в Twitter. Огнеметы рассчитаны на покупателя детской аудитории, и цена товара составит около 600 долларов.Напомним, что в январе 2016 года Илон Маск рассказал, что он планирует в течение максимум 3 лет сконструировать электромобиль, который будет без водителя проезжать на расстояние в 4 тысячи километров.