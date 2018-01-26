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| | Samsung запатентовал новый режим работы для электронного пера S Pen

Samsung запатентовал новый режим работы для электронного пера S Pen

Вчера, 18:31
Появилась информация о нововведении от Samsung для работы на Galaxy Note 9 с помощью пера S Pen. Новая функция электронного пера позволит делать записи поверх работающего браузера или любого другого приложения.

Samsung запатентовал новый режим работы для электронного пера S Pen

 

В Сети обнаружен патент от компании Samsung на новую функцию пера, с помощью которого можно осуществлять работу на сенсорных дисплеях мобильных устройств. В документе сообщается, что благодаря новой функциональной возможности можно будет использовать перо S Pen вне зависимости от того, какое приложение включено – запись делается на дополнительный слой в форме заметки.

Новая опция будет работать за счет датчика, способного определить силу нажатия на сенсорный экран. После использования пера, гаджет вновь переключается на ту программу или приложение, которым пользовался владелец устройства.

Также будет включена возможность передачи созданной записи на дополнительном слое на другое мобильное устройство. Есть сведения, что данные функции должны появиться в Galaxy Note 9.
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