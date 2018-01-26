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| | Игра-тролль Trap Adventure 2 начала раздражать геймеров сложностью

Игра-тролль Trap Adventure 2 начала раздражать геймеров сложностью

Вчера, 18:27
Новая мобильная игра Trap Adventure 2 уже набрала высокую популярность среди пользователей социальных сетей. Но в игре есть большой минус, перейти от одного уровня к другому - иногда непосильная мука даже для настоящего геймера.

Игра-тролль Trap Adventure 2 начала раздражать геймеров сложностью

 

В сети уже появилось видео одного геймера, на котором можно увидеть, что игра и вправду нереально тяжелая и иногда кажется даже непроходимая.

На канале в YouTube видео за несколько дней уже просмотрели более 12 миллионов человек. Многие, уже любители этой игры, жалуются на то, что скоро разобьют телефон из-за уровня, который невозможно пройти.

 
Данная игра вышла в свет в 2016 году, но не сразу стала такой популярной. Популярность пришла к ней только в прошлом году. Сейчас данное приложение является одним из скачиваемых.

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