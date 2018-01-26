Игра-тролль Trap Adventure 2 начала раздражать геймеров сложностью

Новая мобильная игра Trap Adventure 2 уже набрала высокую популярность среди пользователей социальных сетей. Но в игре есть большой минус, перейти от одного уровня к другому - иногда непосильная мука даже для настоящего геймера.

Данная игра вышла в свет в 2016 году, но не сразу стала такой популярной. Популярность пришла к ней только в прошлом году. Сейчас данное приложение является одним из скачиваемых.

В сети уже появилось видео одного геймера, на котором можно увидеть, что игра и вправду нереально тяжелая и иногда кажется даже непроходимая.На канале в YouTube видео за несколько дней уже просмотрели более 12 миллионов человек. Многие, уже любители этой игры, жалуются на то, что скоро разобьют телефон из-за уровня, который невозможно пройти.