Геймеры в течение двух дней смогут получить бесплатно хоррор Amnesia

Сайт Humble Bundle бесплатно отдаст игру в жанре хоррор Amnesia. Акция действительна на протяжении двух дней.

Никита Готский

Поклонники видеоигр вскоре смогу абсолютно бесплатно получить знаменитую хоррор-игру Amnesia, которую характеризуют, как «ледянящую и ужасную игру», она может напугать каждого геймера атмосферой. Дабы получить бесплатную копию, необходимо обладать аккаунтом в онлайн-маркете Humble Bundie, а помимо этого нужно зарегистрироваться в Steam.Впервые Amnesia заявила о себе восемь лет назад, когда вышла ее первая часть. В 2013 году состоялась премьера второго эпизода Amnesia: A Machine for Pigs. Прежде выяснилось, что игровая приставка PlayStation 4 получит сборник Amnesia Collection, включающий в себя две игры и разные патчи.Ранее на платформы PS4 хоррор-игра раздавалась совершенно бесплатно. Это произошло в рамках акции раздачи игр PS Plus.