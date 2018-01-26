НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Геймеры в течение двух дней смогут получить бесплатно хоррор Amnesia

Геймеры в течение двух дней смогут получить бесплатно хоррор Amnesia

Вчера, 18:12
Сайт Humble Bundle бесплатно отдаст игру в жанре хоррор Amnesia. Акция действительна на протяжении двух дней.

Геймеры в течение двух дней смогут получить бесплатно хоррор Amnesia

 

Поклонники видеоигр вскоре смогу абсолютно бесплатно получить знаменитую хоррор-игру Amnesia, которую характеризуют, как «ледянящую и ужасную игру», она может напугать каждого геймера атмосферой. Дабы получить бесплатную копию, необходимо обладать аккаунтом в онлайн-маркете Humble Bundie, а помимо этого нужно зарегистрироваться в Steam.

Впервые Amnesia заявила о себе восемь лет назад, когда вышла ее первая часть. В 2013 году состоялась премьера второго эпизода Amnesia: A Machine for Pigs. Прежде выяснилось, что игровая приставка PlayStation 4 получит сборник Amnesia Collection, включающий в себя две игры и разные патчи.

Ранее на платформы PS4 хоррор-игра раздавалась совершенно бесплатно. Это произошло в рамках акции раздачи игр PS Plus.
Никита Готский
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