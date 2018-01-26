За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложений

За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложенийВчера, 18:19
Аналитическая фирма App Annie произвела изучение данных касательно сбыта мобильных программ для устроиств Android и iOS. Выяснилось, что лидерство принадлежит
Мобильные приложения Сбербанк Онлайн для iPhone и Android вошли в рейтинги лучших приложений 2016 года по версии App Store и Google Play
Американская компания Google зафиксировала, что её прибыль в третьем квартале снизилась по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Об этом стало известно