За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложений

За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали и провели успешную установку 19 миллиардов приложений. Как сообщает VistaNews, даже сторонники iOS от корпорации Apple проводили меньше таких операций – в 1,45 раза.

Компания Google побила благодаря этому свои собственные рекорды. Отмечается, что страны, где интересуются скачиванием приложения чаще других - это Индия, Индонезия и Бразилия. В первой потребители мобильных гаджетов сильно активизировались именно за прошлый год. Всего это принесло дохода компании Google на 11 миллиардов долларов, что превышает показатель в 2016 вдвое.

По мнению экспертов в области мобильных технологий, цифра будет только расти. Чтобы расширить аудиторию и увеличить прибыль ещё больше, Google планирует заключать договора с фирмами, занимающимися выпуском качественного софта.

Ирина Летинская