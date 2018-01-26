НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложений

За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложений

Вчера, 18:19
За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали и провели успешную установку 19 миллиардов приложений. Как сообщает VistaNews, даже сторонники iOS от корпорации Apple проводили меньше таких операций – в 1,45 раза.

За 4-й квартал 2017 года пользователи Android скачали 19 миллиардов приложений

 

Компания Google побила благодаря этому свои собственные рекорды. Отмечается, что страны, где интересуются скачиванием приложения чаще других - это Индия, Индонезия и Бразилия. В первой потребители мобильных гаджетов сильно активизировались именно за прошлый год. Всего это принесло дохода компании Google на 11 миллиардов долларов, что превышает показатель в 2016 вдвое.

По мнению экспертов в области мобильных технологий, цифра будет только расти. Чтобы расширить аудиторию и увеличить прибыль ещё больше, Google планирует заключать договора с фирмами, занимающимися выпуском качественного софта.

Ирина Летинская
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